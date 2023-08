Bonucci-Juventus colpo di scena, calciomercato: Leonardo resta in serie A

Bonucci-Juventus, Union Berlino in pressing

L'Union Berlino dopo Gosens dall'Inter (che ha preso Carlos Augusto con i soldi della cessione) è in pressing per portare Leonardo Bonucci in Bundesliga. Il difensore della Juventus dovrà dare al club tedesco una risposta nelle prossime ore, ma, a sorpresa spunta la possibilità di restare in serie A per lui. Anzi, ri-spunta.

Bonucci, Lazio pronta a regalare il difensore della Juventus a Sarri

La Lazio potrebbe vestire Leonardo Bonucci di bianconceleste. Se n'era parlato nelle scorse settimane, ma poi la trattativa non aveva preso quota. Ora invece la nuova accelerazione: il suo ex allenatore Maurizio Sarri lo rivorrebbe per rinforzo difesa della squadra capitolina: serve un giocatore di carisma ed esperienza, a maggior ragione pensando che la Lazio quest'anno dovrà giocare anche la Champions League.

I contatti tra le parti si sarebbero intensificati negli ultimi giorni. Va ricordato che Juventus e la Lazio in questi giorni si stanno parlando anche per perfezionare la doppia trattativa che porterà a Roma il terzino Luca Pellegrini e il centrocampista Nicolò Rovella (reduce dall'ottima stagione in prestito al Monza).