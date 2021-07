Bonucci: "Pasta asciutta? Ne dovete mangiare ancora". VIDEO

Bonucci, pastasciutta: "Ne dovete mangiare ancora". VIDEO

Nella finale degli Euro 2020, che ha visto l’Italia vittoriosa prima pareggiando 1 a 1 per poi battere ai rigori l’Inghilterra (4-3), Leonardo Bonucci non si è contenuto dalla gioia, lasciandosi andare in uno sfogo che è stato ripreso da probabilmente tutta Europa.

Infatti Bonucci, tra i protagonisti assoluti della Finale e di tutto il cammino della Nazionale Azzurra nel torneo, subito dopo la fine della partita avrebbe esultato, deridendo gli inglesi insieme al compagno di squadra e di ruolo Giorgio Chiellini, esclamando: “Ce lo suc***ano! Ne dovete mangiare ancora di pasta asciutta!”.

Divertitosi a umiliare gli inglesi giocando sul tema cibo, molto caro a noi italiani, il difensore juventino e vicecapitano dell'Italia, nella conferenza stampa dopo la partita ha mantenuto un profilo più diplomatico. "Rendere felice un popolo così grande è la cosa più bella che possa esistere", ha dichiarato Bonucci. "Mi dispiace per gli inglesi. Ma noi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile".