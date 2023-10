Bonucci-Union Berlino crisi da incubo: 6 sconfitte in fila. E beffa Champions

Bonucci e l'Union Berlino, sconfitta in rimonta dal Braga in Champions

Una sconfitta che fa male quella incassata dall'Union Berlino di Leonardo Bonucci contro il Braga: finisce 2-3 per gli ospiti che erano andata sotto 2-0, ma poi rimontano e sorpassano i tedeschi. Dopo la doppietta di Becker che pareva aver messo in ghiaccio il match, è arrivato il gol di Niakaté nel finale di primo tempo. Poi nella ripresa Bruma e (al 94°) hanno regalato una vittoria sorprendente ai portoghesi.

"Il risultato è molto deludente. Non abbiamo difeso bene", ha commentato l'allenatore dell'Union Fischer. "Triste per il risultato, uniti da 75000 cuori rossi", le parole di Leonardo Bonucci su Instagram.

Leonardo Bonucci (foto Ipa)



Bonucci-Union Berlino, sei sconfitte di fila. 'Spareggio' col Napoli in Champions

La squadra dell'ex difensore della Juventus sta vivendo un momento difficile: 6 sconfitte consecutive. Il cammino in Champions ora è molto complicato: 0 punti nel girone che vede il Real Madrid di Carlo Ancelotti (vincitore con l'Union al Bernabeu dopo un'ottima prova dei tedeschi e in primis di Bonucci) solitario in vetta a quota 6 e il duo Napoli-Braga a 3.

Leonardo Bonucci (foto Ipa)



La doppia sfida contro Osimhen e compagni (andata 24 ottobre in Germania e ritorno allo Stadio Maradona l'8 novembre) sarà decisiva per le sorti della squadra tedesca (e anche per i campioni d'Italia).

Union Berlino, classifica deficitaria in Bundesliga: zona Champions lontana

Complicato anche il cammino in Bundesliga: dall'inizio di settembre l'Union Berlino ha perso quattro partite (Bonucci in panchina nelle prime due): 0-3 col Lipsia, 2-1 col Wolfsburg, 2-0 con l'Hoffenheim e 1-0 con l'Heidenheim. E la classifica piange: 6 punti dopo 6 giornate con la zona Champions lontana 8 lunghezze (Bayern Monaco e Borussia Dortmund terzi sono a quota 14).