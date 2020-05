Borussia Moenchengladbach, 12mila tifosi cartonati a 19 euro al... biglietto

Le immagini dei 12 mila tifosi di cartone sugli spalti del Borussia-Park nel match del weekend tra il Moenchengladbach e il Bayer Leverkusen fanno il giro del mondo. La Bundesliga è ripartita a porte chiuse per il coronavirus, ma i supporter in un certo senso entrati comunque nello stadio a seguire il club tedesco. Il Borussia Moenchengladbach ha fatto 'sedere' sugli spalti alcuni fans con la propria foto sulla sagoma cartonata al prezzo di 19 euro a 'biglietto'. Soldi che la società che milita nella Bundesliga verserà in beneficenza a organizzazioni locali.

(foto Lapresse)



"Siamo stati sommersi dagli ordini, abbiamo faticato a riuscire a stampare tutte le foto sui cartoni e a piazzarle", ha spiegato un rappresentante del Borussia, Thomas Weinmann, "ma siamo ovviamente felicissimi per questo incredibile sostegno".

Non solo. Anche ai tifosi del Bayer Leverkusen hanno potuto aderire all'iniziativa e le loro sagome di cartone sono state messe nel settore riservato alla tifoseria ospite.