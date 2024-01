Real Madrid beffa l'Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna

Il Real Madrid festeggia una clamorosa vittoria in rimonta sull'Atletico Madrid: 5-3 dopo i tempi supplementari per i blancos in semifinale di Supercoppa di Spagna a Riyad (dove la prossima settimana saranno di scena Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio): e dire che al 78° il gol del 3-2 dei blancos (autorete di Rudiger sembrava aver chiuso il match). Poi il 3-3 di Carvajal (85°) e a pochi minuti dai rigori Joselu (116°) ha spaccato il match. Ma al 120° ecco il punto esclamativo di Brahim Diaz.

Proprio l'ex trequartista del Milan tornato in estate al Real Madrid. Alla corte di Carlo Ancelotti sta facendo benissimo. I suoi numeri, in proporzione, sono persino migliori del fenomeno del calcio blanco e mondiale, Bellingham.

Brahim Diaz meglio di Bellingham al Real Madrid: ex Milan, numeri pazzeschi

Brahim Diaz è l'unico giocatore del Real Madrid ad aver segnato in un tutte le competizioni e ha una media molto alta in termini di gol e assist per minuti giocati: il classe 1999 reduce da 3 anni in crescendo al Milan ha una giocata decisiva ogni 91,6 minuti (sei gol e tre assist). Jude Bellingham è appena dietro a 92,4 minuti (con numeri impressionanti ovviamente: 17 gol e 5 assist in 2.032'), poi Rodrygo ogni 122,7 (11 e 6 in 2.086'), Joselu ogni 93,6 (9 e 4 in 1.217') e Vinicius ogni 114 (6 e 4 in 1.140').

"Sono molto felice per la vittoria. Questo è il Real Madrid, abbiamo lottato fino alla fine e ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra unica", le parole di Brahim Diaz a MovistarTV al termine della partita che ha qualificato il Real Madrid in finale di Supercoppa di Spagna e consegnato una brutta delusione all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

TABELLINO REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Marcatori: 6' Hermsoso (A), 20' Rudiger (R), 29' Mendy (R), 37' Griezmann (A), 78' Rudiger (R), 85' Carvajal (R), 116' aut. Savic (R), 122' Brahim Diaz (R)

REAL MADRID (4-3-1-2) Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy (81' Camavinga); Valverde (112' Arda Guler), Tchouameni (81' Brahim Diaz), Modric (67' Kroos); Bellingham; Vinicius Junior (105' Joselu), Rodrygo (105' Ceballos).

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente (105' Azpilicueta), De Paul (90' Witsel), Koke (104' Javi Galan), Saul (67' Molina), Lino (67' Riquelme); Morata (90' Correa), Griezmann.

Arbitro: Javier Alberola

Ammoniti: Tchouameni

Leggi anche

Koopmeiners, il tesoro dell'Atalanta di Percassi. Juventus su RoboCop: fissato il prezzo

Calciomercato Juventus: Popovic-Milan e Samardzic-Napoli? No c'è la Juve

Calciomercato Juventus: Konè si scalda. Sirene arabe per un titolare juventino