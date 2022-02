Bremer: l'Inter, il rinnovo e il patto con Cairo. Calciomercato retroscena

Bremer, Inter in pole position dopo il rinnovo con il Torino. Calciomercato news

Gleison Bremer ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 30 giugno 2024 (era in scadenza nel 2023) e l'ingaggio del difensore brasiliano è salito a 1,8 milioni di euro netti all'anno. Ovviamente il prolungamento del suo matrimonio con il club guidato da Urbano Cairo non vuol dire che resterà granata anche la prossima stagione. "Il giocatore ha siglato un patto non scritto con Urbano Cairo: dalla prossima estate se arriva un'offerta da 25-30 milioni mi lasciate partire", riporta calciomercato.com. Bremer piace a tutte le big di serie A, ma è l'Inter in prima fila. "Marotta e Ausilio lo ritengono l'obiettivo numero uno. I rapporti con il Torino sono ottimi, ora c'è anche il prezzo".

Il Milan infatti è più indirizzato sul 22enne difensore olandese Sven Botman, mentre la Juventus, dopo aver soffiato il giovane difensore del Frosinone Federico Gatti proprio al Torino, pare aver perso posizioni nella corsa al centrale granata.

