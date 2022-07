Bremer-Juventus per 47 milioni, Cairo ha deciso (e ha vinto lui): colpo Torino

Bremer-Juventus: 47 milioni. Vinta la sfida di calciomercato contro l'Inter per il difensore del Torino

La telenovela di mercato legata a Bremer è giunta al termine: il 25enne difensore centrale brasiliano del Torino si toglie la maglia granata ed è pronto a indossare quella bianconera della Juventus. Il Toro ha accettato l'offerta da 47 milioni di euro complessivi (40+7 di bonus) presentata dai 'cugini', mentre gli agenti del giocatore stanno definendo i dettagli del contratto fino al 2027 a 4 milioni più uno di bonus a stagione. Vince la Juventus questa sfida sul terreno del calciomercato, dopo che per settimane, anzi mesi, Bremer, stando ai mille rumors che circolavano, sembrava a un passo dall'Inter (che ora dovrà capire cosa fare con Skriniar: cessione comunque al Psg? Possibile il rinnovo se i francesi non avanzassero un'offerta da 70 milioni). A nulla è valso l'ultimo rilancio dei nerazzurri con il giovane e talentuoso centrocampista Cesare Casadei a titolo definitivo oltre ai 30 più bonus messi sul tavolo granata.

Bremer-Juventus, colpo di Urbano Cairo. Le mosse del patron granata che hanno portato alla cessione da quasi 50 milioni

Ma il vincitore per eccellenza probabilmente è Urbano Cairo. Il presidente del Torino a febbraio era stato bravo a trovare l'accordo con Bremer per prolungargli il contratto di un anno (dal giugno 2023 al 2024), promettendogli comunque di lasciarlo partire in estate di fronte all'offerta di un grande club da Champions, ma allo stesso tempo potendo trattare la futura cessione da una posizione di forza (due anni di accordo tra il brasiliano e il club anziché solo 12 mesi dalla scadenza). "Se guardo le cifre del mercato noto che Skriniar viene valutato 60-70 milioni e Bremer a 25. Non mi torna molto perché quest'ultimo è l'uomo mercato...", aveva detto nei giorni scorsi, dando un segnale forte sul prezzo del difensore. "Se lui ha il desiderio di cambiare per andare a fare la Champions, gli ho detto ‘Ti accontenterò'. Dopodiché non gli ho detto ‘vai di qua, vai di là…’". - le parole di Cairo ai microfoni di Affaritaliani.it nel giorno della presentazione dei palinsesti di La7 (leggi qui l'intervista).

E così è stato: Bremer, acquistato a meno di 6 milioni di euro nel luglio 2018 dall'Atletico Mineiro e venduto a quasi 50 milioni di euro è un grande colpo per il Torino di Urbano Cairo.