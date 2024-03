Brignone rimonta-trionfo: vince in Gigante, Lara Gut si inchina. E la Coppa...

Federica Brignone vince gigante di Are, rimonta e trionfo. Battuta Lara Gut

Federica Brignone vince il gigante femminile di Are, in Svezia. E' il suo venteseisimo successo in carriera in Coppa del Mondo di sci e secondo di fila dopo il superG di Kvitfjell della scorsa settimana. Raggiunte Michela Figini e Tina Maze al 15° posto tra le plurivittoriose di Coppa del Mondo.

L'azzurra, terza al termine della prima manche, rimonta nella seconda frazione, segna il miglior tempo e chiude con il crono complessivo di 2'11''02. La svedese Sarah Hector, leader dopo la prima manche, è seconda a 0''33. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami a 0''40, Marta Bassino ai piedi del podio con un distacco di 1'47" da Brignone.

Con i 100 punti della vittoria contro i 60 di Lara Gut resta aritmeticamente ancora aperta la Coppa del Mondo di Gigante, anche se manca una sola gara alla fine e la svizzera ha 95 punti su Federica Brignone. In classifica generale Lara Gut è in testa con 286 punti di vantaggio sulla fuoriclasse dello sci italiano, che domenica sarà al via anche nello slalom (dove tornerà in pista Mikaela Shiffrin). Poi il calendario porterà in dote gli ultimi due weekend stagionali di Coppa del Mondo con le finali in programma a Saalbach (prove generali per i Mondiali 2025): Gigante, Speciale, Super-G e Discesa Libera.