Cagliari, esonerato il tecnico Mazzarri. Al suo posto...

Il Cagliari ha esonerato Walter Mazzarri

Fatale per Mazzarri la sconfitta in casa con il Verona, la settima nelle ultime otto partite, un ko che rischia di compromettere la corsa alla salvezza della squadra sarda. Lo riporta Sky Sport.

Cagliari, Mazzarri out e Agostini allenatore

sottolineando come la prima squadra rossoblu sara' ora affidata all'allenatore della Primavera Alessandro Agostini, in vista delle ultime tre decisive partite di campionato. Il prossimo scontro diretto con la Salernitana, sara' cruciale per evitare la retrocessione. Poi il match a Cagliari contro un'Inter impegnata nella volata scudetto con il Milan e l'ultima di serie A in trasferta a Venezia (che nei giorni scorsi aveva esonerato Paolo Zanetti).

