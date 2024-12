Calcio, tutti i principali appuntamenti della settimana

Calcio, il calendario degli appuntamenti della settimana

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana calcistica emozionante e piena di grandi sfide e colpi di scena, ma questa che verrà preannuncia ancor più spettacolo perché in settimana si gioca un turno fondamentale delle coppe europee e poi si chiude con i match dei campionati nazionali nel weekend. Per gli appassionati ci sarà da divertirsi a partire da martedì con le prime sfide di Champions League, fino ad arrivare a giovedì con l’Europa League e la Conference League. Da venerdì ripartono invece i campionati nazionali e il programma è entusiasmante in Serie A, Premier League, Liga e non solo. I pronostici sulle partite di calcio disponibili su Sportytrader sono davvero numerosi e offrono ottime indicazioni per capire come potrà svolgersi la settimana.

Coppe europee, tutte le sfide più importanti

Si parte subito alla grande martedì con la Champions League e due sfide da urlo per le italiane, dato che si giocano Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid. Il Biscione e la Dea si giocano una fetta importante della qualificazione diretta agli ottavi contro due formazioni di altissimo livello e non c’è nulla di scontato. Mercoledì il piatto forte è senza dubbio Juventus-Manchester City, con i bianconeri che sognano il colpaccio contro la squadra di Guardiola, mentre in Milan-Stella Rossa il Diavolo cerca punti preziosi. Il Bologna fa visita al Benfica e poi l’altro grande big match è Borussia Dortmund-Barcellona.

Giovedì vanno in scena i match di Europa League e Conference League con le tre italiane in campo. Roma-Sporting Braga è il primo incontro e i giallorossi non possono assolutamente compiere altri passi falsi per questioni di classifica. In serata c’è Ajax-Lazio, un confronto di alta classifica che vedrà le Aquile provare a mantenere il primato nel girone alla Johan Cruijff Arena. Fiorentina-Lask vede invece la Viola continuare a inseguire le prime posizioni e agguantare la qualificazione diretta. Fra i match di giornata da segnalare Rangers-Tottenham e Astana-Chelsea.

I big match del weekend in campionato

Per quanto riguarda i campionati nazionali nel weekend, in Serie A il big match è sicuramente Lazio-Inter, anche se si gioca lunedì prossimo e chiude il 16esimo turno di Serie A. Da seguire attentamente anche Udinese-Napoli e Cagliari-Atalanta, con i partenopei e la Dea impegnati in trasferte insidiose. In Premier League la sfida del weekend è senza dubbio il derby Manchester City-Manchester United, in programma domenica alle 17.30 a Old Trafford. La capolista Liverpool ospita invece il Fulham.

In Ligue 1 il match di punta è PSG-Lione, che si gioca domenica sera:i parigini primi in classifica attendono al Parco dei Principi l’OL, che punta al momento a entrare nella zona Champions. In Bundesliga si prende la scena Lipsia-Francoforte: alla Red Bull Arena ci si gioca il ruolo di anti-Bayern, con i bavaresi che sono invece impegnati sul campo del Magonza. In Liga non si registrano big match nel turno di questo weekend. Il Barcellona di Hans Flick attenderà il Leganés per provare a rimanere in vetta, mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà ospite del Rayo Vallecano.