Calcio, il Bologna saluta Mihajlovic: Thiago Motta è il nuovo allenatore

Bologna, da lunedì 12 settembre Thiago Motta prende la panchina di Mihajlovic

"Abbiamo deciso che l'allenatore della prima squadra da lunedì in poi sarà Thiago Motta. Lo confermo ufficialmente. Adesso dobbiamo definire gli aspetti contrattuali, poi da lunedì partiremo". La conferma ufficiale arriva dall'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che nella conferenza stampa di vigilia del match di campionato contro la Fiorentina ha detto: "Vorrei parlare poco del nuovo allenatore, da lunedì, quando presenteremo il nuovo allenatore, parleremo di come si è arrivati alla scelta e perché abbiamo pensato che lui sia la persona ideale per rilanciare un progetto a più a lunga scadenza".