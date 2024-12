Calcio; Mondiale per Club: il sorteggio di Inter e Juventus

Mondiale per Club. i gironi di Inter e Juventus

Prende il via con il sorteggio di oggi a Miami la corsa del Mondiale per club di calcio, la competizione che vedrà impegnate 32 squadre. Tra queste anche due italiane, Inter e Juventus.

La formula

Le 32 squadre saranno divise in 8 gironi da 4 ciascuno. Le prime due di ogni girone passeranno alla fase successiva.

Il sorteggio

Le squadre come accade in Champions League sono divise in 4 fasce da 8 formazioni ciascuna. Nella prima fascia si trovano: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Nella seconda ci sono Inter, Juventus, Chelsea, Salisburgo, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Borussia Dortmund.

Saranno applicati - si legge dal comunicato della FIFA - diversi vincoli durante il sorteggio, tra cui il principio generale che nessun girone può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Ciò si applica a tutte le confederazioni, eccetto la UEFA (Europa), che sarà rappresentata da 12 club al torneo. Pertanto, quattro degli otto gironi presenteranno due club europei. Un principio di classificazione a coppie basato sul ranking delle confederazioni sarà applicato alle squadre della fascia 1 quando si assegnano i rispettivi gironi. Altre limitazioni imporranno che i club della stessa associazione membro non possano essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del girone in cui sono stati sorteggiati. Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club degli Stati Uniti, Inter Miami CF e Seattle Sounders FC, saranno automaticamente assegnati alla quarta fascia nei gruppi A e B rispettivamente. L'Inter Miami CF giocherà la partita di apertura del torneo all'Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders apriranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle, subito dopo.

Sono stati stabiliti - prosegue il comunicato FIFA - due percorsi separati dei quattro gruppi ciascuno. Il primo percorso è composto dai vincitori dei gruppi A, C, E e G abbinati ai secondi classificati dei gruppi B, D, F e H. Il secondo percorso è composto dai vincitori dei gruppi B, D, F e H abbinati ai secondi classificati dei gruppi A, C, E e G.

Un altro criterio rilevante prevede che le squadre della seconda fascia, tutte europee, vengano così ripartite: le prime quattro per ranking si accoppieranno in prima fascia con le squadre della Conmebol. Questo significa che l'Inter, assieme a Chelsea, Borussia Dortmund e Porto, affronterà una tra: River Plate, Fluminense, Flamengo e Palmeiras

Di conseguenza, per il principio secondo cui non possono esserci in un girone due squadre della stessa confederazione (se non dell'Uefa), in terza fascia la squadra di Inzaghi non potrà essere sorteggiata con Boca Juniors e Botafogo.