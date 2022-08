Calciomercato boom: Paredes alla Juve, Belotti alla Roma

Calcio: mercato Juventus, accordo con il Psg per Paredes

La Juventus ha raggiunto l'accordo per l'arrivo a Torino di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino del Paris Saint Germain è atteso in Italia nelle prossime ore per iniziare la sua esperienza in bianconero. Le parti, riporta Sky Sport, hanno deciso che i documenti verranno firmati dopo il weekend di campionato, con la Juventus che ha pareggiato con la Roma e il Psg che è impegnato domenica alle 20:45 contro il Monaco. Partita per la quale è stato convocato Paredes nonostante sia in uscita: con molta probabilità quella con i biancorossi sarà la sua ultima apparizione al Parco dei Principi.

Vivo anche il mercato in uscita, in particolare per Arthur: il centrocampista brasiliano piace in Premier League, Ligue 1 e in Portogallo, con 3/4 club che hanno chiesto informazioni. Contestualmente si può sbloccare anche la partenza di Nicolò Rovella: il classe 2001 potrebbe andare in prestito al Monza. Anche Nicolò Fagioli è in uscita: per l'ex centrocampista della Cremonese ci sono diverse richieste per il prestito. Con queste tre cessioni chi è certo di non partire è Denis Zakaria, che resterà a disposizione di Allegri.



Calcio: Roma, Belotti a Trigoria, manca solo la firma sul contratto

Andrea Belotti è arrivato a Trigoria. Questa mattina l'attaccante, classe 1993, è arrivato nel centro sportivo giallorosso dopo aver ultimato gli ultimi controlli fisici. Il contratto che legherà il Gallo al club dei Friedkin è pronto per essere firmato, si sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli. Oggi pomeriggio la squadra di José Mourinho tornerà ad allenarsi, con Belotti che potrebbe svolgere il primo allenamento con la sua nuova squadra.