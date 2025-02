Calciomercato, i conti squadra per squadra: Como-Milan regine, Inter low cost. Juventus, Napoli e Roma...

Un calciomercato invernale così scoppiettante, soprattutto nelle ultime ore che hanno preceduto la chiusura delle trattative, non lo si vedeva da tempo. Tanti colpi e colpi... di scena.

Il Milan in primis, con Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo presi nella giornata finale, dopo essersi assicurato Santiago Gimenez alla vigilia del derby e Kyle Walker la settimana precedente. Club rossonero che ha movimentato pure il mercato in uscita (Bennacer-Marsiglia, Morata-Galatasaray, Okafor-Napoli in primis). La spesa del Diavolo - tra costo dei cartellini e prestiti onerosi (non contando i diritti di riscatto che sono teorici) - in questa sessione? Stando ai dati riportati da Transfermarkt sono 48,50 milioni a cui ne vanno sottratti 11,8 mln derivanti dalle cessioni con saldo finale di -36,70.

La squadra che investito di più è stata però il Como, che ha messo sul mercato quasi 50 milioni: 49,2 per l'esattezza, senza cessioni. Con 14 acquisti totali: Maxence Caqueret (centrale dal Lione) Anastasios Douvikas (punta del Celta Vigo) e il 19enne talento Assane Dia (ala destra del Betis) in 3 sono costati 40 milioni.

Sul podio la Juventus, con 4 giocatori presi (Alberto Costa, Renato Veiga, Lloyd Kelly, Randal Kolo Muani) che sono valsi un investimento da 25,2 milioni a fronte di 2,50 milioni in entrata dalla Fiorentina per il prestito oneroso di Nicolò Fagioli (quando scatterà l'obbligo ne entreranno altri 13,5 + 3 di bonus e 10% di eventuale futura rivendita: ma questa è un'altra storia): saldo a 22,70 milioni.

Sul quarto gradino c'è il Parma con 16,5 milioni messi sul mercato (e 3 mln incassati) in particolare sul 22ene Jacob Ondrejka (ala sinistra dell'Anversa) e il 21enne Mathias Løvik (terzino sinistro del Molde) - oltre alla punta argentina Mateo Pellegrino del Velez e a quella del Monza Milan Djuric. Chiude la top-5 la Roma. Il club giallorosso è stato protagonista con sei acquisti da 14,30 mln: Gollini (p, Genoa), Rensch (d, Ajax), Nelsson (d, Galatasaray), Gourna-Douath (c, Salisburgo), Salah-Eddine (d, Twente). Due milioni in entrata di cui 600mila per il prestito (con diritto di riscatto) all'Inter di Zalewski.

A proposito dell'Inter: il 23enne centrocampista polacco è stato l'unica spesa invernale dei nerazzurri (ma i nerazzurri hanno anticipato la concorrenza prenotando Sucic della Dinamo Zagabria per l'estate), mentre il il milione del prestito di Buchanan al Villarreal porta il saldo a +400 mila euro.

Il Napoli chiude in positivo: +69 milioni grazie alla cessione di Kvaratskhelia al Psg per 70 mln, mentre per il prestito oneroso di Noah Okafor sono stati versati al Milan 2 mln (23,5 il teorico riscatto).

Calciomercato, i conti squadra per squadra

Como 1907

Spese 49,20 mln €

Entrate -

Saldo -49,20 mln €

Milan

Spese 48,50 mln €

Entrate 11,80 mln €

Saldo -36,70 mln €

Juventus FC

Spese 25,20 mln €

Entrate 2,50 mln €

Saldo -22,70 mln €

Parma Calcio

Spese 16,50 mln €

Entrate 3,00 mln €

Saldo -13,50 mln €

AS Roma

Spese 14,30 mln €

Entrate 2,00 mln €

Saldo -12,30 mln €

SS Lazio

Spese 13,50 mln €

Entrate -

Saldo 13,50 mln €

ACF Fiorentina

Spese 13,50 mln €

Entrate 9,50 mln €

Saldo -4,00 mln €

Torino FC

Spese 13,20 mln €

Entrate 2,50 mln €

Saldo -10,70 mln €

Atalanta

Spese 11,00 mln €

Entrate 800 mila €

Saldo -10,20 mln €

Venezia FC

Spese 7,00 mln €

Entrate 9,25 mln €

Saldo 2,25 mln €

Genoa CFC

Spese 6,25 mln €

Entrate -

Saldo -6,25 mln €

US Lecce

Spese 4,55 mln €

Entrate 30,50 mln €

Saldo 25,95 mln €

Napoli

Spese 2,00 mln €

Entrate 71,00 mln €

Saldo 69,00 mln €

AC Monza

Spese 1,80 mln €

Entrate 23,30 mln €

Saldo 21,50 mln €

Hellas Verona

Spese 1,40 mln €

Entrate 14,10 mln €

Saldo 12,70 mln €

Inter

Spese 600 mila €

Entrate 1,00 mln €

Saldo 400 mila €

Bologna FC

Spese 500 mila €

Entrate 1,00 mln €

Saldo 500 mila €

Udinese Calcio

Spese -

Entrate -

Saldo -

Cagliari Calcio

Spese -

Entrate 150 mila

Saldo 150 mila €

Empoli FC

Spese -

Entrate 1,00 mln €

Saldo 1,00 mln €

