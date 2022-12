Calciomercato: Ronaldo torna a Madrid, ma aspetta la chiamata del Milan

L'assist del Real Madrid a Cristiano Ronaldo: "Allenati con noi"

Cristiano Ronaldo si sta preparando per il prosieguo della stagione sui campi di Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid, sua ex squadra.

Si prospetta un clamoroso ritorno di CR7 nei "blancos"? Questo ancora non si sa, ma intanto il Real Madrid ha autorizzato il cinque volte Pallone d'Oro ad allenarsi nella sua struttura tecnica, così da rimanere in forma in attesa di un nuovo ingaggio.

Dopo la rottura del contratto con il Manchester United, infatti, il 37enne è al momento senza squadra e ha rifiutato la proposta dell'Al Nassr, che lo avrebbe ricoperto di petroldollari per fargli vestire la sua maglia. E' noto che Ronaldo voglia restare in Europa, per tentare nuovamente l'assalto alla Champions League. Nelle scorse settimane sono emerse varie ipotesi, tra cui quella del Milan, mentre pare definitivamente tramontato l'interesse del Napoli.

Tuttavia, finito il mondiale di Qatar 2022 tra le lacrime (il suo Portogallo è stato eliminato dalla sorpresa-Marocco), Cristiano si è subito rituffato negli allenamenti, per prepararsi alla rivincita: stiamo certi che, con la ripresa del calciomercato invernale, il suo nome continuerà a far sognare i tifosi di mezzo mondo.