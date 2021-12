Calciomercato Fiorentina: preso Ikone, Commisso apre la sessione di gennaio

E' di Rocco Commisso il primo colpo di mercato

La Fiorentina inaugura la sessione invernale di calciomercato con l'acquisto di Jonathan Ikone dal Lille. L'esterno francese, che fa parte della nazionale Under 21, sarà annunciato ufficialmente come nuovo giocatore viola dopo il superamento delle visite mediche. Rocco Commisso lo ha acquistato per 15 milioni di euro, con un bonus aggiuntivo del 10% che andrà a favore del Lille al momento della futura rivendita del giocatore.

Jonathan Ikone dal Lille alla Fiorentina

Jonathan Ikone, classe 1998, nella prima parte della stagione ha segnato due gol (più due assist) in 26 partite con la maglia del Lille. Tecnicamente è un attaccante in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, con una versatilità che sarà certamente molto utile al tecnico viola Vincenzo Italiano nel corso del girone di ritorno.

Colpi di mercato in arrivo, dall'Inter in giù

Ikone firmerà un contratto quinquennale, fino al 2026, che sarà anche il primo di questa sessione invernale di mercato, un appuntamento tradizionalmente atteso da molti tifosi e che potrebbe riservare diversi altri colpi, con Icardi, Vlahovic, Frattesi e Scamacca che fanno sognare sia gli appassionati che i dirigenti e gli allenatori che ambiscono ad averli. Tutte le principali squadre sono all'opera, compresa l'Inter: pur essendo saldamente in testa alla classifica, Simone Inzaghi vorrebbe un ricambio in attacco, con Caicedo e Raspadori in pole-position per prendere il posto di Alexis Sanchez, sul quale invece si lavora in uscita.