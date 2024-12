Calciomercato di gennaio: le mosse di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Atalanta e non solo

Calciomercato di Gennaio: tutte le news e le trattative

Gennaio è tempo di calciomercato tra chi cerca nella finestra invernale di coprire i buchi ed i problemi evidenziati nella prima parte della stagione e chi addirittura guarda già al prossimo campionato. Ecco le notizie aggiornate delle operazioni delle big della Serie A, e non solo.

Juventus

I bianconeri sono alla caccia di due difensori. L'infortunio di Bremer, out per tutta la stagione, e la scarsa resa ad esempio di Gatti obbligano Giuntoli a cercare due rinforzi di alto livello. Il tutto però senza extra budget. I 200 e più milioni spesi in estate e l'aumento di capitale di inizio stagione hanno di fatto svuotato il portafoglio. Si dovrà quindi lavorare al ribasso, alla ricerca di insoddisfatti o parametri zero. Per prima cosa dalla Continassa si smentisce in maniera vigorosa l'ipotesi di cessione di Danilo anche se, davanti ad un'offerta economica importante, il brasiliano non verrebbe considerato incedibile.

Gli obiettivi sono diversi. Al primo posto c'è Milan Skriniar, l'ex centrale di Sampdoria ed Inter ora al Psg. Ci sono però dei problemi, grossi, che rendono l'operazione complessa: il primo è che il giocatore, dopo essere rimasto confinato in panchina a lungo, ha ripreso a giocare con una certa costanza facendogli passare così il "mal di pancia". Il secondo è legato all'ingaggio; lo slovacco oggi guadagna 11 mln netti, bonus compresi, a stagione, una cifra totalmente fuori budget per i bianconeri.

L'alternativa è sempre di marca slovacca, David Hancko, difensore 27enne del Feyenoord. Si monitora sempre la posizione di Antonio Silva del Benfica.

C'è poi bisogno anche di un attaccante che possa affiancare o sostituire Vlahovic. Il nome delle ultime ore è quello di Lorenzo Lucca, il centravanti dell'Udinese entrato da poco anche nell'orbita della Nazionale. La quotazione ad oggi è di 20 mln di euro e, si sa, trattare con i Pozzo non è facile per nessuno.

Resta però il problema economico. La Juve non ha soldi e serve quindi una cessione. Gira forte il nome di Fagioli la cui vendita, essendo un prodotto del settore giovanile, avrebbe un valor notevole sul bilancio.

Inter

I nerazzurri stanno lavorando su due fronti; il primo guarda a questa stagione il secondo alla prossima. Negli ultimi anni infatti Marotta ed Ausilio proprio a gennaio avevano concluso le famose operazioni con i parametro zero che hanno portato in nerazzurro i vari Chalanoglu, Zielinski, Taremi etc.

Per questa stagione però resta solo un dubbio ed è legato all'attacco. Taremi ed Arnautovic non stanno convincendo. Servirebbe quindi un sostituto di uno dei due. Difficile se non impossibile che a partire possa essere l'iraniano, arrivato da pochi mesi e con un ingaggio pesante (6 mln netti l'anno). Più facile che a salutare Appiano sia Arnautovic anche se l'austriaco già in estate aveva rifiutato qualsiasi offerta per restare a Milano. Su di lui ci sono gli occhi del Torino ma resta il nodo dell'ingaggio troppo alto per i granata. In caso di partenza a quel punto i nerazzurri si muoverebbero per trovare un sostituto. Tra i nomi fatti anche quello suggestivo di Sadio Mané, l'ex Liverpool, passato in Arabia Saudita con un contratto da 40 mln netti l'anno ma insoddisfatto. Da Viale della Liberazione però dichiarano questa ipotesi "fantamercato" mentre sarebbe più fattibile quella del clamoroso ritorno in Italia di Federico Chiesa che al Liverpool non ha spazio.

Escluse in vista del prossimo anno le piste Meret dal Napoli come sostituto di Sommer e di Verratti.

Milan

Al centro del mercato rossonero oggi c'è Theo Hernandez. L'esterno mancino francese sta deludendo e sono in molti i tifosi favorevoli alla sua cessione in cambio di una cifra importante. Come quella arrivata l'estate scorsa dal Bayern Monaco che però era stata respinta al mittente dal giocatore, o, meglio, dalla moglie del terzino francese. Zoe Cristofoli infatti vuole restare a Milano dove lavora e soprattutto dove vuole partorire il secondo figlio, una bambina.

Interessa molto Franco Mastantuono, giovane del River Plate su cui però c'è forte la concorrenza del Liverpool pronto a versare i 45 mln della clausola rescissoria.

Napoli

Conte sta cercando un rinforzo in attacco, poco soddisgatto dalle prestazioni dei sostituti di Lukaku, Simeone e Raspadori. Difficile però portare uno dei big richiesti dall'allenatore anche perché la società non è disposta a sacrifici economici pesanti se non per un nome: Patrcik Dorgu. Il danese è una delle sorprese di questo inizio stagione ed è ritenuto uno degli esterni destri più promettenti di tutto il panorama europeo. per questo il ds Manna è pronto all'affondo con un'offerta attorno ai 25 mln con cui si spera di anticipare la concorrenza di Juventus ed Inter che stanno seguendo il giocatore.

Atalanta

Dopo lo scoppiettante mercato estivo gli orobici primi in classifica stanno monitorando la situazione alla ricerca di una punta di peso da affiancare a Retegui. Probabile dopo diversi anni la cessione di Toloi, bandiera nerazzurra ma finito ai margini delle rotazioni di Gasperini.