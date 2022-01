Calciomercato Inter: assalto a Gosens, in alternativa Bernardeschi e Caicedo

E' fermo per infortunio, ma è richiestissimo sul mercato

Robin Gosens ha chiesto all'Atalanta di essere ceduto e sulle sue tracce ci sono sia l'Inter che il Newcastle. Nonostante il tedesco sia formo per infortunio dallo scorso 29 settembre, le sue quotazioni sono molto altre. Il club inglese ha già raggiunto un accordo di massima con il tedesco, per un contratto di tre anni e mezzo a 3,5 milioni di euro netti a stagione: circa il triplo di quanto guadagna a Bergamo.

Sulle sue tracce c'è anche l'Inter, che sta cercando un riforzo per la fascia sinistra. Vista la dura concorrenza del Newcastle, in casa nerazzurra si pensa anche a soluzioni alternative: Felipe Caicedo del Genoa (che Simone Inzaghi ha allenato alla Lazio) e Federico Bernardeschi della Juventus (il cui contratto con i bianconeri scade a giugno).