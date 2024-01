Calciomercato Inter, Marotta prenota l'attaccante per la prossima stagione

Calciomercato Inter, non solo Zielinski a parametro zero

Calciomercato invernale in corso, ma l'Inter si porta avanti su quello estivo (dopo aver già rinforzato la squadra con il 24enne Tajon Buchanan dal Bruges, esterno canadese che ha sostituito in rosa l'infortunato Juan Cuadrado).

Piotr Zielinski a parametro zero dal Napoli è più di un'ipotesi: il cetrocampista classe '94 polacco (2 gol e 2 assist in 18 presenze stagionali) è lontano dal rinnovo con il club campano e Milano nerazzurra appare una meta più vicina (possibile accordo con un contratto triennale da 4,5 milioni a stagione) e qualcosa si muove anche in attacco.

Trattative in corso per il rinnovo di Lautaro Martinez: il Toro attualmente è in scadenza nel 2026 e il suo contratto verrà prolungato ulteriormente. Le parti non sono lontane dall'intesa (si parla di un ingaggio attorno ai 10 milioni l'anno per il 10 nerazzurro) e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l'annuncio.

Calciomercato Inter, Taremi prenotato dai nerazzurri

In entrata poi c'è Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano - attualmente impegnato in Qatar per la Coppa d'Asia - lascerà il Porto a parametro zero a fine stagione. Non mancano le offerte ricche dal punto di vista economico per il 31enne che piace sia in Turchia che in Arabia Saudita, ma lui sembra deciso a vestire la casacca nerazzurra.

Dopo aver sfiorato il passaggio al Milan sul finale del mercato estivo 2023, con tutta probabilità arriverà a Milano per diventare un giocatore dell'Inter fra sei mesi: per lui è pronto un contratto ai 3 milioni di euro a stagione per tre anni e un ruolo importante come principale alternativa di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Calciomercato, Inter, Juventus e Roma a giugno pronte a sfidarsi su Gudmundsson

Dopo una bella stagione in B, Albert Gudmundsson si sta confermando anche in Serie A sempre con la maglia del Genoa. Il 26enne attaccante islandese (seconda punta, esterno ma può anche giocare in mezzo, 10 gol e 3 assist in stagione) come riferisce Sky Sport, è finito nel mirino di Inter, Juventus e Roma per giugno. Il club ligure lo prese un anno fa (31 gennaio 2022) dall'AZ Alkmaar per circa 1,5 milioni (sarebbe stato in scadenza a fine giugno) blindandolo con un accordo sino al 30 giugno 2027. Ora vale dieci volte tanto.