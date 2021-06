Calciomercato, allarme Juventus: asta per Locatelli. Due big entrano in corsa

Calciomercato Juventus, Locatelli: il centrocampista è diventato il sogno proibito di tante big europee. La base d'asta parte da 40 milioni di euro

Il nuovo tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha individuato in Manuel Locatelli il futuro perno del centrocampo bianconero. L'allenatore toscano lo ritiene centrale nel piano di rilancio del club in ambito internazionale e il primo obiettivo di mercato. Locatelli nel frattempo si sta mettendo in mostra agli Europei 2020 e ha contribuito alla vittoria con la Svizzera nei gironi con una doppietta. Le prestazioni del centrocampista del Sassuolo a Euro 2020 hanno però attirato l'attenzione anche di altre big del Vecchio Continente e per la Juventus il rischio di finire invischiata in un'asta diventa sempre più concreta.

Calciomercato Juve, Locatelli: parte l'asta per il centrocampista, in corsa anche Arsenal e Borussia Dortmund

Il Sassuolo valuta Locatelli 40 milioni di euro e dato l'interesse di tante big europee il ds Carnevali non intende né fare sconti né accettare in cambio contropartite tecniche. Il nuovo direttore sportivo della Juventus Cherubini ha incontrato il suo omologo emiliano la scorsa settimana ma la conclusione della trattativa è ancora lunga dato l'inserimento di Arsenal e Borussia Dortmund. Sullo sfondo si muoverebbe anche il Paris Saint Germain. Locatelli nelle scorse settimane aveva aperto a un suo trasferimento all'estero proprio commentando la situazione di Verratti, suo compagno in Nazionale e tra le stelle del club parigino.