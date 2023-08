Calciomercato Juventus: due cessioni alla Lazio. Tifosi bianconeri spiazzati

Calciomercato Juventus, Rovella e Pellegrini alla Lazio

Colpo di scena sul mercato nella tratta Torino-Roma: Juventus e Lazio stanno perfezionando un doppio favore che vestirà di biancoceleste due giocatori bianconeri. A titolo definitivo. O meglio: in prestito con obbligo di riscatto. E il secondo giocatore spiazza molti tifosi della Vecchia Signora.

Accordo tra juventus e Lazio per il passaggio di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla corte di Maurizio Sarri. Le due operazioni dovrebbero portare nelle casse dei bianconeri circa 21 milioni complessivi. Per l’esterno difensivo la voci giravano da tempo, desta più sorpresa la partenza non in semplice prestito ma con futura cessione del 21enne centrocampista reduce da un'ottima stagione al Monza (e che il club guidato da Adriano Galliani avrebbe ripreso in Brianza per un altro campionato) e che piace moltissimo a Sarri.

Calciomercato Juventus, tesoretto Giuntoli per un colpo a centrocampo

Operazioni che permetterebbero alla Juventus di fare un tesoretto dopo quella di Zakaria al Monaco (23 milioni di euro). La società bianconera cercherà un colpo in entrata in mezzo al campo: Habib Diarra 19enne dello Strasburgo e Sofyan Amarabat della Fiorentina, i nomi più caldi. Sul campione viola però c'è forte l'interesse del Manchester United (che ha mandato Fred in Turchia). Sul taccuino di Giuntoli anche Khephren Thuram (classe 2001, fratello di Markus) che gioca nel Lille e Thomas Partey dell'Arsenal (piace ad Allegri, ma il prezzo dei Gunneros è sopra i 40 milioni).