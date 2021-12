Calciomercato, Juventus su un esubero di lusso del Real Madrid. Retroscena

Hazard-Juventus? Real Madrid pensa alla cessione

La Juventus su Eden Hazard? La bomba di calciomercato viene lanciata dalla Spagna. Vediamo i dettagli

Hazard-Juventus, le rivali dei bianconeri nella corsa al fantasista del Real Madrid

Il Real Madrid è pronto a vendere Eden Hazard alla fine della stagione. Sulle tracce del trequartista belga ci sarebbero diverse squadre tra cui la Juventus, il Newcastle e il Lille. Hazard è stato acquistato per oltre 100 milioni nell'estate del 2019 dal Chelsea con molte aspettative che non è riuscito però a mantenere anche a causa dei tanti infortuni. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il credito dei tifosi e del club sta iniziando a esaurirsi, anche se i Blancos hanno escluso una possibilità di cessione nella finestra di mercato di gennaio.

Juventus, Dyabala e Cuadrado: il punto sui rinnovi

Intanto in seno alla Juventus proseguono le trattative per i rinnovi di contratto di Dybala e Cuadrado. La Joya è in scadenza a fine stagione, ma si parla di un prolungamento al 2026. Il 34enne colombiano, gestito da Alessandro Lucci, vorrebbe un biennale, la Juve punta a portare avanti il matrimonio per un altro anno e la fumata bianca potrebbe arrivare con un ingaggio da 5 milioni. Su entrambi si proverà a chiudere con l'inizio del nuovo anno.