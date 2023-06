Calciomercato Milan, rivelazione su Musah dalla Spagna. E Milinkovic Savic...

Calciomercato Milan, conferme su Musah

Si scalda la pista che porta a Yunus Musah. Dopo Ruben Loftus Cheek, il Milan vuole stringere per un secondo grande nome a centrocampo e il 20enne americano (ma ha passaporto italiano che lo rende tesserabile come comunitario) è un obiettivo conceto. Il club rossonero numericamente ha bisogno di 3 innesti nel reparto visto l'addio di Tonali, l'infortunio di Bennacer e la partenza di Aster Vranckx che non è stato riscattato (senza contare il fine prestito di Bakayoko). Secondo quanto riferisce Superdeporte il Valencia è disponbile a trattare su Musah perché con la cessione punta a incassare soldi per poi rinforzare la squadra: valutazione del club spagnolo 25 milioni, i rossoneri stanno a quota 15-20.

Calciomercato Milan, resiste Reijnders. Dossier Milinkovic-Savic e Amrabat

Un altro giocatore che riscuote il pieno gradimento di Stefano Pioli è il 25enne olandese Tijjani Reijnders dell'Az Alkmaar (valutazione 18 milioni): giocatore tecnico che può giocare mediano o eventualmente anche dietro le punta, 3 gol e 8 assist nell'ultimo campionato olandese. Secondo il Corriere della Sera tra i dossier sul tavolo del Milan ci sono anche quelli che riguardano Milinkovic-Savic della Lazio (servono 40 milioni per il Sergente, la Juventus non molla malgrado il rinnovo ma deve fare qualche cessione) e il 26enne Amrabat della Fiorentina (per ora nessun contatto, ma nei prossimi giorni ci saranno sondaggi: Commisso chiede 30 milioni).

Calciomercato Milan, Morata-Scamacca-Openda: rebus attaccante

In attacco è tutto ancora un rebus: Alvaro Morata col rinnovo (al 2027) avrà una clasola accessibile (10 milioni), Gianluca Scamacca piace a Pioli ma il Milan tratta il prestito con diritto al momento e il West Ham punta a obbligo/cessione (in più per ora è avanti la Roma), Lois Openda riscuote il pieno gradimento ma il Lens non scende sotto i 50 milioni per il 23enne gioiello belga (21 gol in Ligue 1). Jonathan David? Altro attaccante molto interessante (24 gol nell'ultimo campionato francese), ma costoso (il Lille chiede 50 milioni) e per giunta il Napoli è molto avanti e affonderà il colpo in caso di cessione di Osimhen. Attenti a qualche nome a sorpresa su cui il Milan può aver agito a fari spenti in questi giorni.

Calciomercato Milan, da Adama Traorè a Pulisic e Luka Romero. Offerta per Rebic

Adama Traoré? Il 27enne esterno destro del Wolverhampton è stato offerto da Jorge Mendes al Milan (e non solo): può arrivare a parametro zero. I rossoneri ci riflettono.

Fronte Pulisic: per il trequartista/esterno (più sinistro che destra) americano con passaporto croato pista sempre calda, ma distanza con il Chelsea tra domanda e offerta (15 messi sul piatto, 25 chiesti).

News dalla Turchia: non su Arda Guler (tutto fermo, commissioni alte e concorrenza mondiale), ma per Ante Rebic. Il Fenerbahce è pronto a mettere 4-5 milioni per il cartellino e 2,5 mln per l'ingaggio (e riflette anche su Divock Origi, altro giocatore sulla lista d'addio del rossonera). Il problema è convincere l'attaccante croato a lasciare il Milan (contratto sino al 2025). Da un giocatore di Fali Ramadami a un altro: in queste ore il club rossonero dovrebbe perfezionare l'arrivo a parametro zero di Luka Romero, il 'mini Messi' della Lazio: per il classe 2004 (mezzapunta a suo agio in primis come ala destra) pronto un contratto quinquennale.