Calciomercato Inter, Lautaro Martinez choc: Real Madrid! E Brozovic-Kessie..

Inter-Lautaro, Real Madrid pensa al Toro

L'Inter non vuole cedere Lautaro Martinez. E Lautaro Martinez non vuole lasciare l'Inter. Quest'estate a rigor di logica non dovrebbe segnare il divorzio tra il Toro argentino e il club nerazzurro (Brozovic e Onana i designati alle cessioni per far cassa e finanziare le trattative in entrata, il portiere è vicino al Manchester United e le prossime ore dovrebbero essere decisive: affare da 50 milioni più bonus). Le vie del calciomercato però sono infinite (lo sanno bene i tifosi del Milan con l'addio di Sandro Tonali...) e, mentre non va sottovalutato il fronte Lukaku-Juventus, attenzione quindi agli intrecci sull'asse Madrid-Milano-Parigi. Andiamo a spiegare la situazione Lautaro Martinez-Real Madrid.

Calciomercato Inter, Real Madrid su Lautaro (alternativa a Mbappè)

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, emissari del Real Madrid hanno contattato i dirigenti dell'Inter per sondare la pista Lautaro. Il club blanco è a caccia di una punta dopo l'addio di Karim Benzema, andato in Arabia Saudita. Stando a queste indiscrezioni, la società nerazzurra ha alzato la posta a una cifra superiore ai 100 milioni. Il Real Madrid prende tempo: la priorità di Florentino Perez è l'acquisto di Mbappé - che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024 e il Psg è disposto a cederlo quest'estate facendosi pagare il cartellino - ma se non dovesse trovare la fumata blanca con il francese potrebbe tornare alla carica per Lautaro Martinez. A quel punto con una proposta indecente per far vacillare l'Inter e il giocatore.

Calciomercato Inter, Brozovic-Kessie con vista su... Frattesi

Marcelo Brozovic e l'Al Nassr sono in stallo: l'affare sembrava fatto con ingaggio da 20 milioni per 3 anni al centrocampista croato (e 23 mln all'Inter), ma il giocatore ha alzato la posta: 30 milioni (per 2 stagioni, così da tenersi aperta un rientro in Europa nel medio periodo). L'ipotesi Arabia Saudita non è ancora decaduta, ma il campione nerazzurro in cuor suo preferirebbe prendere la via di Barcellona, solo che il club blaugrana può mettere al massimo 18 mln per il cartellino e uno stipendio a salire dai 7 milioni del primo anno fino ai 9 del terzo. Sullo sfondo la situazione di Franck Kessie: non per un ritorno a Milano, questa volta con la maglia dell'Inter, ma in vista di una possibile offerta araba che sarebbe in arrivo. E se arrivasse e il centrocampista dovesse accettarla (al momento è scettico: a 26 anni preferirebbe Premier League o Bundesliga), Laporta avrebbe i soldi per accontentare Xavi e andare all'assalto proprio di Brozovic.

L'Inter aspetta: con i soldi della cessione del croato potrebbe buttarsi su Frattesi del Sassuolo...

Calciomercato Inter, Azpilicueta al posto di Skriniar. E Bisseck per D'Ambrosio

Cesar Azpilicueta sta per diventare un giocatore dell'Inter. Il 34enne spagnolo risolverà il contratto con il Chelsea e arriverà a Milano da parametro zero: per l'erede di Skriniar un biennale da circa 3,5 milioni a stagione, che, come nel caso di Thuram, beneficerà del decreto crescita. In arrivo anche Yann Aurel Ludger Bisseck, 22enne difensore dell’Aarhus che firmerà un contratto di 5 anni e sostituirà Danilo D'Ambrosio. Ai danesi andranno i 7 milioni della clausola.