Calciomercato Juventus, Lukaku soffiato all'Inter: conferme dall'Inghilterra

Lukaku-Inter? Juventus in campo per lo scambio col Chelsea. Calciomercato news

La telenovela Lukaku si arrichisce ogni giorni di un nuovo colpo di scena. Riepilogo veloce delle ultime puntate: Big Rom vuole l'Inter, che si sta muovendo per riportarlo a Milano (affiancadolo in rosa a Marcus Thuram, preso a parametro zero e soffiato al Diavolo dopo il rilancio della scorsa settimana) ma non può accelerare in questo momento, il Milan resta una suggestione che non decolla (intanto i rossoneri stanno piazzando 3 colpi pesanti firmati Moncada in queste ore). Romelu in Arabia Saudita? Ha detto no a 20 milioni di ingaggio perché vuole restare in Europa, da capire se le sirene arabe cercheranno un rilancio con proposta ancora più indecente per farlo vacillare. Di certo c'è che il Chelsea vuole cederlo (non prestito secco come nell'ultima stagione) e sta cercando acquirenti. In questo scenario entra in gioco, clamorosamente la Juventus. Possibile? Indiscrezioni che circolano da qualche ora e trovano conferme importanti oltremanica. Vediamo la situazione.

Lukaku-Juventus e Vlahovic-Chelsea? Il clamoroso cambio di calciomercato

Le dirigenze di Chelsea e Juventus stanno pensando a uno scambio: Romelu Lukaku a Torino con la maglia bianconera (che rischiò di vestire nel 2019 quando poi saltò l'affare con Dybala avrebbe dovuto passare al Manchester United). A Londra? Il percorso inverso lo farebbe Dusan Vlahovic, giocatore che in seno al club più scudettato d'Italia considerano sacrificabili di fronte a una importante offerta economica. Dal punto di vista tecnico Max Allegri sarebbe felicissimo di accogliere Lukaku alla Juve e farne un perno dell'attacco bianconero della prossima stagione.

Lukaku alla Juventus, i problemi della trattativa

I nodi che possono complicare l'affare Lukaku-Juventus? Sono due e non di poco conto. Il primo economico: trovare una valutazione dei due giocatori che metta d'accordo Juventus e Chelsea. E' evidente che non può essere uno scambio alla pari. Però la quadra di potrebbe trovare su una valutazione da 40 milioni per Big Rom e attorno a quota 75 milioni per Vlahovic.

L'altro, più importante in questo momento, è legato alla volontà di Lukaku che vuole tornare all'Inter e non avrebbe intenzione di legarsi a una rivale dei nerazzurri. No al Milan e così pure alla Juventus. Però il club guidato da Suning dovrà fare passi concreti per riprendersi Big Rom, altrimenti il rischio è che molti scenari cambino nel corso di questo mercato (tanto più pensando che lui al Chelsea non vuole restare).

