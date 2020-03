Calciomercato, un 'uragano' per la Juve: Kane tra bianconeri e Real

La Juve non gira come dovrebbe, per questo in casa bianconera si pensa al futuro. A giocatori che possano rinforzare il reparto avanzato, ad esempio. Il Pipita Higuain sta deludendo davanti e sul taccuino di Nedved e Paratici è tornato di moda Harry Kane, attaccante del Tottenham. L'Uragano sta vivendo un periodo difficile a causa di un’infortunio, e potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione. La concorrenza per la Vecchia Signora si chiama Real Madrid. Il 26enne sarebbe infatti una richiesta esplicita del tecnico dei madrileni Zinedine Zidane. Sarà duello a distanza? Difficile dirlo ora, ma la sensazione è che i prossimi mesi potrebbero essere quelli più importanti e decisivi.