Donnarumma all'Inter, la voce che sconvolge il mercato

Clamoroso: idea Donnarumma per l'Inter

Gigio Donnarumma e l'Inter, è la notizia che sconvolge il calciomercato. Al momento siamo in una fase iniziale con i primi contatti tra le parti, giusto per sondare le possibilità e le disponibilità delle due parti.

Le condizioni ci sono tutte. L'Inter deve pensare al dopo-Sommer e l'acquisto la scorsa estate del giovane Martinez dal genoa al momento non sembra essersi rivelata vincente. Martinez (pagato lo ricordiamo 15 mln) infatti non viene ancora ritenuto pronto per il posto da titolare nella prossima stagione. Così Marotta ed Ausilio si sarebbero guardati attorno e l'occhio è arrivato a Parigi.

Donnarumma infatti non sarebbe più così convinto di restare nella capitale francese per diversi motivi: il primo è che la squadra non dà più quelle garanzie di squadra dominante in Europa con cui era stata costruita alcuni anni fa. La seconda è che il rapporto con Luis Enrique non è così solido ed alcune prestazioni poi hanno fatto piombare critiche sul portierone della Nazionale al punto da non farlo ritenere "intoccabile".

Al momento siamo solo all'idea, forse per gennaio, molto più probabilmente per la prossima estate. Certo, non mancano le difficoltà ambientali ed economiche. Donnarumma ha un contratto fino al 2026 da 10 mln netti, decisamente troppi per l'Inter che oggi per Sommer ne spende 3. Il giocatore però sarebbe disposto a ridursi lo stipendio per ritornare in Italia in una squadra dal progetto ambizioso anche in Europa.

Il Psg non sarebbe così contrario alla cessione anche perché il rischio, in caso di mancata cessione l'estate prossima, è di perdere il giocatore l'anno dopo a parametro zero (la stessa situazione in cui si trova ad esempio la Juventus con Vlahovic).

Dal punto di vista ambientale poi sarebbe una cosa molto delicata. Tornare a San Siro per un giocatore nato e lanciato dal Milan, che se ne era andato tra mille critiche ed attacchi da parte dei tifosi rossoneri che lo avevano allora dipinto come "traditore", sarebbe un gesto che scatenerà nuovi attacchi e tensioni.

Ma dal punto di vista tecnico la mossa di Marotta non avrebbe alcuna controindicazione. Le qualità di Donnarumma sono fuori discussione ed essendo oggi solo 26 enne avrebbe davanti anni ed anni ad alto livello.