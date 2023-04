Calciopoli,Moratti: patto con Tronchetti-Montezemolo pro-Elkann? Ma per favore

Calciopoli e Report, la risposta dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti

“Complotto fatto da me e Tronchetti Provera? Ma è uno scherzo, vero? Non ho visto la trasmissione Report, ma qualcosa mi hanno detto, per favore, non voglio nemmeno commentare queste stupidaggini…“, le parole dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti a tvplay.it dopo la trasmissione andata in onda lunedì di Report su Rai 3 dedicata a Calciopoli.

Massimo Moratti smonta la tesi - che secondo la stessa trasmissione resta “tutta da dimostrare” - di "un patto industriale" fra lui e Marco Tronchetti Provera in orbita Inter e Luca di Montezemolo con altri a Torino per portare John Elkann al vertice del gruppo Fiat, mentre alla Juventus con Antonio Giraudo, all'epoca ad, sarebbe toccata ad Andrea Agnelli, figlio di Umberto Agnelli, al quale Giraudo era molto legato. “Insieme a Tronchetti Provera questo complotto con Montezemolo per far arrivare Elkann? Non posso credere che in Rai si siano dette o palesate cose simili. Ma per favore. Quello che dice Moggi è tutta una barzelletta, ma come si possono solo pensare certe cose. Ci sono delle sentenze, non solo sportive ma anche a livello di giustizia ordinaria”.

“Mi meraviglio che Report possa lasciar passare cose di questo genere. Quello che mi sento di dire è che sono tutte cavolate - le parole di Massimo Moratti - I tifosi dell’Inter stessero tranquilli, l’Inter non ha nulla di cui temere, è stato fatto tutto e ogni cosa sempre alla luce del sole. Moggi ha troppo livore e mi spiace ma come al solito su questo argomento dice cavolate“.