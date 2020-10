Calhanoglu-Inter a parametro zero? Hakan-Milan, rinnovo in salita

Calhanoglu-Milan, distanza per il rinnovo

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan resta tutto da definire. Il centrocampista turco è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. La volontà del giocatore è di restare rossonero, ma le richieste del suo agente Gordon Stipic al momento tengono lontane le parti: 6,5 milioni di euro a stagione per firmare con il club di via Aldo Rossi, mentre attualmente ne guadagna 2,5). In tutto questo si parla di un dialogo informale con l'Inter.

Calhanoglu-Milan e l'ombra dell'Inter

Lo spettro di perdere Calhanoglu e per giunta vederlo vestire la maglia nerazzurra ovviamente spaventa i tifosi del Milan. Senza dimenticare che nelle scorse settimane si è parlato anche di Juventus e Atletico Madrid alla finestra per capire l'evoluzione del rapporto tra Hakan (attualmente infortunato alla caviglia, salterà: Celtic, Roma e Sparta Praga) il club rossonero. La sensazione è che alla fine si troverà una quadra per prolungare il contratto, ma al momento la strada è ancora in salita e Paolo Maldini dovrà lavorare duramente per ridurre la forbice tra domanda e offerta. Senza dimenticare che in scadenza a giugno c'è anche Donnarumma: Gigio ha tutte le intenzioni di restare al Milan, ma bisognerà trovare un accordo con Mino Raiola dopo le fatiche estive per trovare la fumata bianca con lui su Ibrahimovic (Zlatan stesso a giugno sarà in scadenza...)