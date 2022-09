Calhanoglu, Sensi e i furti a casa dei calciatori: due arresti

Furti a casa dei calciatori (Calhanoglu-Sensi) e dell'influencer Chiara Biasi: arrestati due rom

Due croati di etnia rom di 21 e 36 anni sono stati arrestati perche' ritenuti a vario titolo responsabili dei furti negli appartamenti di due calciatori dell'Inter Stefano Sensi, nel frattempo passato al Monza, e Hakan Calhanoglu, oltre che dell'influencer Chiara Biasi, avvenuti tra ottobre 2021 e febbraio 2022. I due indagati sono stati rintracciati dalla polizia nel campo nomadi di Monte Bisbino e portati in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip Anna Magelli. Stando alle indagini della seconda sezione della Squadra mobile, coordinate dall'aggiunto Laura Pedio e dal pm Maurizio Ascione, i ladri monitoravano i movimenti dei loro bersagli vip tenendo costantemente sotto controllo i loro profili social.

Calhanoglu-Sensi, furti in casa mentre giocavano con l'Inter

La casa di Sensi e della moglie Giulia Amodio, ad esempio, e' stata svaligiata mentre il centrocampista era a San Siro per la partita tra Inter e Torino il 21 dicembre 2021. Stessa sorte e' toccata all'allora compagno di squadra turco, il cui attico in via Traiano e' stato preso di mira durante il derby di ritorno del 5 febbraio scorso vinto 2-1 dal Milan in rimonta con doppietta di Giroud che cambiò il destino del campionato. L'abitazione di Biasi, influencer da 3 milioni di seguaci su Instagram, era stata ripulita la notte tra il 16 e il 17 ottobre 2021. Dalle stime delle vittime il bottino complessivo dei colpi si aggira intorno al mezzo milione di euro.