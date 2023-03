Camila Giorgi vs Azarenka: sfida bollente (foto) a Miami. E il ranking Wta...

Camila Giorgi vince il match maratona con la Kanepi nel Wta Miami

Camila Giorgi vince una maratona contro la tennista estone Kaia Kanepi - tre set infiniti: 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4) - nel primo turno del Wta 1000 Miami Open 2023. Si tratta infatti del match più lungo ex-aequo giocato in un tabellone principale nella stagione in corso: 3 ore e 32 minuti lo stesso tempo impiegato da Erika Andreeva per sconfiggere Harriet Dart ad Austin il 28 febbraio.

Camila Giorgi, Wta ranking virtuale: 41° posto mondiale

Un incontro ancor più incredibile se pensiamo che Camila Giorgi era andata 5-0 nel terzo set e aveva avuto un match point sia sul 5-3 che sul 5-4. Poi la Kanepi è rientrata sul 5-5 e le due hanno dovuto regolare i conti di una partita pazzesca nel terzo tiebreak del match, con la tennista italiana che ha chiuso al quarto match di giornata. Con la vittoria su Kanepi, nel ranking WTA, Camila Giorgi è n.41 del mondo virtuale.

Camila Giorgi vs Vicktoria Azarenka al Wta 1000 di Miami

Camila Giorgi guarda avanti: dopo la vittoria contro la Kanepi, passa al secondo turno del Wta di Miami dove affronterà la tre volte campionessa del torneo, Victoria Azarenka al secondo turno. La 33enne bielorossa ex numero 1 del mondo, è testa di serie numero 14 nel torneo americano e ha una bacheca piena di vittorie (21 tornei Wta), in primis due Slam (Australian Open, senza dimenticare una finale allo Us Open). E oltre 35 milioni di dollari vinti in montepremi (meglio di lei solo Serena e Venus Williams, Maria Sharapova e Simona Halep). Precedenti a favore dell’azzurra (2-1 ma nell'ultimo match 6/2, 6/2 per la rivale, match però datao agosto 2019). Due tenniste di indiscusso talento si sfidano a Miami e anche molto amate dal pubblico. Una sfida nella sfida. Sui social il match è quasi pari: se Camila Giorgi conta quasi 700mila follower (sono 689Mila per la precisione), Vika è poco sopra a quota 716mila.

Una eventuale vittoria porterebbe Camila Giorgi al terzo contro la vincente della sfida tra la polacca Magda Linette (testa di serie n.20) o la russa Rodina. Ma ora la testa va al match contro la Azarenka: obiettivo vittoria che le permetterebbe di fare un passo importante anche nel ranking Wta abbattendo il muro delle top-40...

