Camila Giorgi contro Vika Azarnenka, Australian Open 2024 trhrilling

Camila Giorgi è pronta per l'Australian Open. La tennista italiana inizia il suo 2024 a ridosso delle prime 50 del mondo (ranking Wta al 55° posto) con l'obiettivo nel corso dell'anno di recuperare posizioni (il suo best in carriera è stato al 26°). Il primo Slam della stagione però non sarà semplice.

Il sorteggio è stato complicato e al primo turno la campionessa azzurra dovrà affrontare la bielurussa Vika Azarenka, testa di serie numero 18 del torneo, ma capace di vincere due volte in carriera l'Australian Open (pur se diversi anni fa, nel 2012 e 2013). E Camila Giorgi deve confermare punti importanti visto che dodici mesi fa arrivò al terzo turno.

Camila Giorgi, canottierina sexy, così ha già vinto l'Australian Open

Intanto la tennista italiana - 4 titoli vinti in carriera, un Wta 1000 in Canada, mentre l'ultimo fu a febbraio 2023 quando diventò queen del Messico nel 250 di Merida (Yucatan) - nelle ore di vigilia del suo esordio nell'Happy Slam ha regalato qualche selfie indimenticabile ai suoi followers (ne conta 721mila). E quello con canottierina blu ha lasciato tutti senza fiato. L'Australian Open della bellezza e del fascino lo ha già stravinto.

