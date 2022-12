Camila Giorgi, Eugenie Bouchard e Sofya Zhuk: sfida social delle tenniste modelle

Camila Giorgi star del tennis e dei social

Camila Giorgi è icona di bellezza del tennis italiano e mondiale. Sul suo fascino non ci piove e neppure sul talento visti gli sprazzi di classe che ha mostrato in carriera, riuscendo a vincere un Wta 1000 (nel 2021 in Canada), battendo grandi campionesse e sciorinando un gioco spesso spettacolare e sempre all'offensiva. "E' la prima ragazza che vedo giocare come Agassi", disse di lei Adriano Panatta. Camila star social, nel tennis ma non solo: è ambasciatrice e modella del brand di famiglia Giomila (crasi di Giorgi Camila) che produce capi di abbigliamento e accessori da donna disegnati dalla madre, un marchio di classe che riusce a coniugare sportività e lusso.

Camila Giorgi (foto Lapresse)



Sofya Zhuk, la Sharapova mancata scalda i social

In tema di bellezza una tennista, anzi ex ormai, che forse non tutti conoscono è la russa Sofya Zhuk che ha ormai lasciato il mondo dello sport malgrado sia giovanissima (23 anni), complici anche alcuni problemi fisici. Promessa mai completamente sbocciata (vinse Wimbledon junior nel 2015 e arrivò successivamente a sfiorare la top 100 Wta in classifica mondiale), da giovane era paragonata da alcuni a Maria Sharapova. Se non è riuscita a eguagliare, né avvicinare i risultati di Masha in campo, sicuramente può dar battaglia in tema di bellezza. Sui social conta 120mila follower che la seguono assiduamente per le foto e i video mozzafiato che pubblica...

Eugenie Bouchard tra tennis, social e moda

Star sul campo e fuori è invece Eugenie Bouchard: una finale (Wimbledon) e due semifinali di Slam (Australian Open e Roland Garros) in carriera, la 28enne canadese è stata anche numero 5 del mondo. Nell'ultimo anno e mezzo problemi fisici l'hanno tenuta più fuori che dentro ai campi di gioco. Ma sui social l'affetto dei fans non manca mai: solo su Ig conta quasi 2,5 milioni di follower. Per la sua attività di modella è stata ingaggiata dall'agenzia di moda IMG Models, che ha gestito e gestisce il lavoro di molte top model famose nel mondo intero per la loro bellezza e sono in tanti che pronosticano per lei un futuro nel mondo della tv e dello spettacolo quando deciderà di lasciare definitivamente il tennis...