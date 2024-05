Camila Giorgi "evasore totale". Mai presentata una dichiarazione dei redditi

Camila Giorgi, a Firenze nessuno la vede più e ora la cerca anche l'Agenzia delle Entrate

Che fine ha fatto Camila Giorgi? Questa domanda non se la stanno facendo solo le migliaia di fan della tennista che ha fatto perdere le sue tracce, ma anche l'Agenzia delle Entrate e la Procura. Secondo gli inquirenti, infatti, Camila Giorgi - riporta Il Corriere della Sera - risulta essere "evasore totale". Per ora le sole certezze sono contenute nella cartella esattoriale che hanno portato il dipendente delegato dell’agenzia delle Entrate a notificarle un primo pignoramento il 26 giugno scorso. Si tratta di una somma iniziale. Giorgi è oggetto di un pignoramento del valore di 464.733 euro con il quale il fisco italiano, lungamente snobbato, intende tutelarsi.

Giusto una prima tranche di imposte dovute su guadagni per un valore - prosegue Il Corriere - di circa 6 milioni di euro (sponsorizzazioni escluse), quanto ha racimolato la Giorgi con le sue molte imprese sul campo. La giovane abita e si allena a Calenzano, in provincia di Firenze, dove nessuno la vede da un po'. E dove, anzi, si dicono perplessi da tanto silenzio. Non va dimenticato che l’atleta ha un altro fronte aperto a Vicenza, dove i magistrati hanno chiesto nei suoi confronti il processo per falso a proposito del green pass ottenuto senza vaccinarsi. A questo punto Giorgi rischia un doppio processo. Il ritiro, annunciato sabato sera sul profilo social, sembra quasi una fragile richiesta di tregua da tanto clamore.