Camila Giorgi e Gaia Sabbatini, sfida a colpi di vestitini e mini-shorts da sogno. Foto

Camila Giorgi e Gaia Sabbatini, star dello sport italiano (e dei social)

Dal tennis all'atletica leggera: lo sport italiano ha due principesse dal grande talento e sex appeal infinito. Se Camila Giorgi è una star tra campo e social (a un passo dai 700mila followers), Gaia Sabbatini corre veloce in pista e sa come difendersi su Instagram (superata quota 315mila, prossima meta i 400?).

Camila Giorgi e Gaia Sabbatini, mini-shorts e selfie: le foto spettacolari

E sul terreno del web sia Camila Giorgi che Gaia Sabbatini talvolta sfoderano foto e immagini che fanno sussultare il cuore dei loro fans. Tra selfie e mini-shorts (molti apprezzati da entrambe e valorizzati dal loro fisico sempre al top della forma), qualche bikini (più Gaia nelle sue story di Ig), vestitini (Camila numero 1 al mondo.. ne sfoggia di spettacolari) e le immagini di allenamenti o gare, una cosa non cambia mai: la loro bellezza che lascia senza fiato.

Camila Giorgi e il sogno top-20 nel ranking Wta del tennis mondiale

Poi in campo sportivo va detto che la stagione del tennis di Camila Giorgi è iniziata abbastanza bene: ha vinto il torneo Wta 250 di Merida in Messico (e terzo turno all'Australian Open mentre due secondi turni tra Indian Wells e Miami nei Wta 100 sul cemento americano), recuperato diverse posizioni nella classifica mondiale (attualmente 43 - seconda tennista italiana dietro a Martina Trevisan numero 20 - il sogno è dare l'assalto alle top 20, lei che è stata 26°) e si prepara alla stagione sulla terra battuta (che culminerà con Il Wta 1000 di Roma e il Roland Garros) con vista sull'amata erba (che esalta il suo gioco, quarti di finale a Wimbledon 2018).

Gaia Sabbatini corre verso i Mondiali di Atletica Leggera 2023 a Budapest

Gaia Sabbatini? Per lei un grande finale di 2022 con la vittoria della medaglia d'oro a squadre dell'Italia negli Europei di cross (assieme a Pietro Arese, Federica Del Buono e Yassin Bouih) arrivata proprio grazie alla sua spettacolare rimonta negli ultimi 200 metri sulla spagnola Rosaria Tarraga.

Il nuovo anno? Gaia Sabbatini si sta allenando duramente in questi giorni ("Because I love it!!" scrive sui social a corredo di un video in cui la si vede prepararsi per i prossimi impegni), perché ha segnato una data da circoletto rosso sul calendario: i Mondiali di atletica leggera in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. L'anno scorso ottenne la semifinale iridata in Texas a Eugene (così come alle Olimpiadi di Tokyo, lei che è stata campionessa under 23 dei 1500 metri piani degli Europei di Tallinn del 2021), quest'anno il sogno è di vederla in finale...



