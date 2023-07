Camila Giorgi mini abito vincente della tennista: gambe bellissime e.. Le foto

Camila Giorgi, le vacanze della tennista dopo l'eliminazione a Wimbledon

Mentre Wimbledon si chiude dopo due settimane di grande tennis sull'erba (e un grande Sinner per l'Italia: Jannik sconfitto solo da un super Djokovic in semifinale), Camila Giorgi si prepara in vista della stagione sul cemento americano. L'estate sull'erba ha avuto momenti belli (semifinale a Eastburne) e meno esaltanti (sconfitta contro Venus Williams a Birmingham ed eliminazione al primo turno proprio di Wimbledon contro Varvara Andreeevna Gračëva tennista russa naturalizzata francese).

Camila Giorgi road to... i tornei sul cemento americano

La campionessa del tennis italiano ora cercherà soddisfazioni oltreoceano - sulla strada di un recupero nelle posizioni del ranking Wta (attualmente la live piazza Camila Giorgi al 50° posto mondiale) - dove nel 2021 riuscì nella splendida impresa di vincere un Wta 1000 (quello del Canada) sulla strada che porta allo Us Open.

Intanto in questi giorni si è anche riposata con una breve vacanza in Thailandia per recuperare le energie psicofisiche. E qualche foto qua e là l'ha regalata ai suoi tifosi e followers sempre in crescita (quota 718mila su Ig). In particolare ha calato un tris vincente di selfie sul tavolo social con mini abito che mette in evidenza fascino, sguardo seducente e le bellissime gambe.

