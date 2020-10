Champions League diritti tv: Sky-Mediaset in gol. Nulla per Dazn. E Amazon...

Sky-Mediaset in Champions League. Un pacchetto ad Amazon

Sky non molla la presa sulla Champions League. La pay tv controllata da Comcast punta a confermare la trasmissione delle partite anche nel prossimo triennio (gli attuali diritti tv arrivano alla fine della stagione). Così, se Amazon si è aggiudicata un pacchetto molto interessante di partite per i prossimi anni (si parla di un investimento da circa 80 milioni di euro a stagione), restano da assegnare altri due pacchetti.

E qui la sfida è caldissima con Dazn, scesa in campo per allargare il suo raggio d'azione dopo che nelle ultime tre stagioni ha mandato in onda 3 sfide di serie A ogni giornata. Stando alle ultime indiscrezioni Sky-Mediaset sono andate in gol. In palio ci sono i pacchetti per le 16 migliori gare del martedì e quello per le restanti 104 gare, oltre al pacchetto per la sola finale di Champions. Lo schema per il telespettatore? Mediaset che trasmetterebbe in chiaro le gare del martedì e gli altri 104 match in mano a Sky...

Nei prossimi giorni l'Uefa dovrebbe dare l'ufficialità sui diritti tv delle partite dei prossimi tre anni. Una sfida in cui non è scesa in campo la Rai, con Salini che sta pensando a un piano di riorganizzazione dello sport sui canali della tv di Stato...