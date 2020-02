Champions League, ecco il pallone della finale Istanbul 20 by Adidas

'Istanbul 20' sarà il pallone ufficiale della fase finale di Champions League. E' stato presentato da Adidas e sarà protagonista in campo a partire dalla seconda fase della Champions League. Si parte con gli ottavi di finale sognando di essere in campo il 30 maggio in occasione della finalissima allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

Come si può capire dal nome, ovviamente, è Ispirato alla città turca, designata ad ospitare la finale di Champions League, Istanbul è la città in cui l'Occidente incontra l'Oriente. Il complesso disegno di 'Istanbul 20' presenta un'interpretazione artistica fatta a mano di una mappa della città turca che collega in modo unico il continente europeo e asiatico. Evidenziando la profonda cultura dell'arte di Istanbul, le stelle bianche sono state messe in contrasto con una mappa della città stampata a mano.

Il Bosforo, un corso d'acqua naturale che attraversa la città, è al centro del pallone. La suggestiva gamma di colori viola si ispira invece al sole che tramonta sopra il fiume da est a ovest. La palla è dotata della più recente tecnologia: il rivestimento esterno offre una presa sicura e un controllo completo. I pannelli a forma di stella, termicamente incollati, forniscono invece una superficie senza giunture per un migliore primo tocco.

