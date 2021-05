Champions League, finale Manchester City-Chelsea a Londra e non a Istanbul

Manchester City-Chelsea, finale di Champions League si giocherà a Londra anziché a Istanbul come inizialmente previsto. Secondo il Times, la Uefa avrebbe accettato la richiesta di spostare la partita in Inghilterra dopo la decisione del governo britannico di inserire la Turchia nella "lista rossa".

La partita che assegnerà il trofeo europeo per club originariamente avrebbe dovuto disutarsi allo stadio Ataturk di Istanbul con circa 25mila spettatori ad assistere al match sugli spalti. L'esecutivo del Regno Unito ha però imposto gravi restrizioni ai viaggi in Turchia per l'esponenziale aumento di casi di Covid-19 nel paese che ha reso quasi impossibile la trasferta per i tifosi delle due squadre. Difatti, se i supporter fossero andati a Istabul, al rientro in patria avrebbero dovuto fare una quarantena di dieci giorni.

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea dovrebbe essere giocata allo stadio di Wembley con circa 22.500 tifosi (data la capienza massima di 90 mila spettatori dello storico stadio londinese).