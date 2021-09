Champions League, lo show di Evra dopo Juve-Chelsea: "Pat porta fortuna"

La diretta di Juventus-Chelsea su Prime Video ha avuto un protagonista fuori programma: Patrice Evra, ex terzino bianconero arruolato da Amazon come commentatore tecnico

Un “talent” decisamente schierato, che a fine partita ha dichiarato “sono gobbo dentro”, esultando in modo sfrenato con i tifosi dello Stadium, che lo hanno convinto a saltare con loro.

Evra ha poi abbandonato la postazione che condivideva con Claudio Marchisio e Gianfranco Zola per andare a complimentarsi con Max Allegri per la vittoria, intervistando l’allenatore fianco a fianco: "Sei il migliore, piano perfetto, grande".

Avendo giocato ai suoi ordini dal 2014 al 2017 ha aggiunto un appello in favore dei suoi ex compagni: "Ti conosco, so che domani farai rivedere i video degli errori, ma ora non ammazzarli, ti prego”.



Esilarante il suo commento su Leonardo Bonucci, protagonista di un’insolita incursione offensiva: “Ha fatto il doppio passo, mica è Ronaldo… poi ci ha messo 4 giorni per rientrare”.

Un vero e proprio show, favorito anche dalla perfetta conoscenza della lingua italiana. Evra, anche se in pochi lo ricordano, da giovanissimo giocò come attaccante nel Marsala e nel Monza, per poi diventare un grande terzino sinistro con il Monaco e il Manchester United.

Anche i “Red Devils” sono rimasti nel suo cuore, come dimostra il video con il quale ha preso in giro Liam Gallagher, tifosissimo del City, dopo la finale di Champions League persa proprio col Chelsea.

Ma Pat è soprattutto “gobbo dentro” e questo piace sia ai tifosi che ad Allegri. Che Evra porti fortuna lo ha rivelato lo stesso allenatore bianconero, ringraziandolo per le parole rivolte alla squadra nel corso della sua visita prima di una partita che può segnare il punto di svolta della stagione.