Champions League sorteggi: clamoroso errore, salta Inter-Ajax e Sporting-Juve

Villarreal-Manchester United fa scoppiare una bufera: il sorteggio 'sbagliato' degli ottavi di Champions League porta l'Atletico Madrid e il Manchester United a fare ricorso contro l'urna di Nyon. Poi l'Uefa decide: salta tutto, sorteggio da ripetere alle 15. Niente Inter-Ajax e Sporting Lisbona Juventus. Ecco cos'è successo.

Champions League, il caso del sorteggio Villarreal-Manchester United

Nel corso del SORTEGGIO è stato pescato il Villareal come rivale del Manchester United: opzione non prevista, visto che le due squadre si erano già sfidate nei gironi. Hanno inserito il Liverpool tra i potenziali rivali dell'Atletico Madrid, e non il Manchester United come doveva essere.

Anche nel programma del computer, come mostrato sullo schermo durante la trasmissione live, appariva il colore rosso per lo United e verde per il Liverpool tra i rivali dell'Atletico, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario.