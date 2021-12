Napoli, Atalanta, Lazio... I sorteggi e il tabellone di Europa League

Europa League sorteggi, il verdetto dell'urna per Napoli, Lazio, Atalanta

Sorteggi non fortunati per Lazio e Napoli ai playoff di Europa League (mentre sono stati annullati i verdetti dell'urna che avevano portato a Inter-Ajax e Sporting Lisbona-Juventus). E' andata un po' meglio all'Atalanta. Vediamo cosa ha deciso l'urna di Nyon per le tre squadre italiane.

Barcellona-Napoli, Porto-Lazio e Atalanta-Olympiakos: questi gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League che mettono di fronte le otto seconde classificate della fase a gironi di Europa League (teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League (non teste di serie).

Le partite di andata si disputano il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, mentre le squadre sconfitte sono eliminate.

EUROPA LEAGUE, SORTEGGI SEDICESIMI DI FINALE

Siviglia (Esp) - Dinamo Zagabria (Cro)

ATALANTA (ITA) - Olympiacos (Gre)

Lipsia (Ger) - Real Sociedad (Esp)

Barcellona (Esp) - NAPOLI (ITA)

Zenit San Pietroburgo (Rus) - Betis Siviglia (Esp)

Borussia Dortmund (Ger) - Rangers Glasgow (Sco)

Sheriff (Mda) - Braga (Por)

Porto (Por) - LAZIO