Champions League sorteggi (ripetuti): Inter disastro, Juventus fortunata. Il tabellone

Champions League sorteggi: Inter-Liverpool e Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool (i nerazzurri avevano pescato inizialmente l'Ajax): sorteggi sfortunati per la squadra di Simone Inzaghi agli ottavi di Champions League che avranno i Reds di Klopp e Salah (appena transitati a San Siro quando hanno battuto il Milan nell'ultimo match del raggruppamento). La Juventus trova il Villarreal (tredicesimo nella Liga, anche se ha eliminato l'Atalanta ai gironi) e può sperare di puntare ai quarti di finale. I bianconeri in prima battuta erano stato accoppiata allo Sporting Lisbona. Vediamo il quadro dei sorteggi e cosa era accaduto in mattinata quando l'Uefa è stata costretta ad annullare tutto dopo il ricorso di Atletico Madrid e Manchester United).

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI OTTAVI DI FINALE

E' stato effettuato a Nyon il nuovo sorteggio degli ottavi di finale di CHAMPIONS League dopo gli errori nel primo. Questi i nuovi accoppiamenti: Salisburgo-Bayern Monaco; Sporting Lisbona-Manchester City; Benfica-Ajax; Chelsea-Lille; Atletico Madrid-Manchester United; Inter-Liverpool; Villarreal-Juventus; Psg-Real Madrid.

Christillin: "Sorteggio Champions? C'è stato un gran casino, mai successo"

''E' successo che una pallina si finita dove non sarebbe dovuta finire, c'è stato un gran casino, c'è stato il famoso 'cigno nero', vale a dire un errore umano, non era mai successo nella storia. In nome della Uefa mi cospargo anche io il capo di cenere e rifacciamo questi sorteggi''. E' quanto afferma a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, il membro dell'Uefa Evelina Christillin in merito al sorteggio annullato di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE, UEFA ANNULLA IL PRIMO SORTEGGIO (INTER-AJAX E SPORTING LISBONA-JUVENTUS)

Villarreal-Manchester United fa scoppiare una bufera: il sorteggio 'sbagliato' degli ottavi di Champions League porta l'Atletico Madrid e il Manchester United a fare ricorso contro l'urna di Nyon. Poi l'Uefa decide: salta tutto, sorteggio da ripetere alle 15. Niente Inter-Ajax e Sporting Lisbona Juventus. Ecco cos'è successo.

Champions League, il caso del sorteggio Villarreal-Manchester United

Nel corso del SORTEGGIO è stato pescato il Villareal come rivale del Manchester United: opzione non prevista, visto che le due squadre si erano già sfidate nei gironi. Hanno inserito il Liverpool tra i potenziali rivali dell'Atletico Madrid, e non il Manchester United come doveva essere.

Anche nel programma del computer, come mostrato sullo schermo durante la trasmissione live, appariva il colore rosso per lo United e verde per il Liverpool tra i rivali dell'Atletico, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario.