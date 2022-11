Champions League sorteggi: Milan-Inter e Napoli, ecco com'è andata

Champions League sorteggi: Milan-Tottenham, Inter-Porto e Eintracht-Napoli

Il Milan contro il Tottenham di Antonio Conte, l'Inter affronterà il Porto, mentre il Napoli si trova di fronte l'Eintracht Francoforte. Poteva andare decisamente peggio il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League alle squadre italiane: le milanesi erano in seconda fascia e rischiavano un top club, mentre il club allenato da Spalletti temeva la mina vaganta Psg. Tutto sommato sono 3 sfide in cui ci si può giocare la qualificazione ai quarti di finale. Il sorteggio peggiore dei 3 forse è toccato al Milan, contro gli Spurs di Antonio Conte che sono al quarto posto in Premier League in scia al Newcastle.

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI OTTAVI DI FINALE

Lipsia - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

MILAN - Tottenham

Eintracht Francoforte - NAPOLI

Borussia Dortmund - Chelsea

INTER - Porto

Psg - Bayern Monaco



CHAMPIONS LEAGUE LE DATE

Andata ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio 2023

Ritorno ottavi di finale: 7/8/14/15 marzo 2023

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo 2023

Andata quarti di finale: 11/12 aprile 2023

Ritorno quarti di finale: 18/19 aprile 2023

Andata semifinali: 9/10 maggio 2023

Ritorno semifinali: 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023 allo stadio Ataturk di Istanbul (Turchia)