Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen

F.1: Leclerc trionfa in Austria davanti a Verstappen

Dall’Australia all’Austria: con orgoglio, cattiveria e una macchina quasi perfetta (problemi all’acceleratore nel finale), Charles Leclerc trionfa al Red Bull Ring tornando a vincere a tre mesi esatti dall’ultima volta. Dopo tanta sfortuna, scelte strategiche discutibili e problemi di affidabilità, il monegasco riporta la sua Ferrari numero 16 sul gradino più alto del podio, centrando la terza vittoria stagionale. Poteva essere una giornata di gloria per la rossa in casa dei rivali, ma Carlos Sainz è stato costretto ad un ritiro nel finale di gara proprio quando stava per guadagnare il secondo posto su Max Verstappen. L’olandese alla fine riesce a limitare i danni piazzandosi alle spalle del monegasco, che comunque accorcia a 38 punti dalla vetta della classifica piloti, scavalcando al secondo posto il ritirato Sergio Perez con l’altra Red Bull. Sul gradino più basso del podio ancora Lewis Hamilton con la Mercedes, seguito dal compagno di scuderia George Russell.

Partenza pulita per Verstappen e Leclerc, Sainz invece fatica rischiando di perdere la posizione su Russell, riconquistata però pochi metri più tardi. Nel frattempo il britannico della Mercedes viene ingaggiato anche in un duello con Perez, entrando in contatto con il messicano e rimediando una penalità di 5 secondi per averlo costretto ad un testacoda e a rientrare in ultima posizione, con evidenti danni alla macchina (successivamente ci sarà il ritiro). Nel corso del 12° giro uno scatenato Leclerc supera Verstappen, con l’olandese che reagisce subito rientrando ai box per montare gomma più dura e tornando poi leader della gara dopo le due soste delle Ferrari. Le rosse però hanno un super ritmo e si rifanno immediatamente sotto al pilota della Red Bull, con il monegasco che gli soffia nuovamente il primo posto al 33° giro e lo spagnolo qualche tornata più tardi per la seconda sosta dell’olandese. Tra il 50° e il 51° si rifermano anche le due Ferrari e la situazione si ripete nuovamente, con Verstappen che torna leader della corsa ma per pochissimi chilometri soltanto, sorpassato per la terza volta da uno scatenato Leclerc. Si rifà sotto in un amen anche Sainz a caccia di una doppietta rossa, ma i problemi di affidabilità colpiscono ancora la sua monoposto costringendolo ad un doloroso ritiro. Il finale è da vivere tutto d’un fiato per Leclerc, che accusa problemi all’acceleratore (gli resta aperto in frenata) ma va comunque a tagliare il traguardo da primo, tenendo a debita distanza Verstappen.