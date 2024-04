Damien Comolli nuovo amministratore delegato del Milan di Gerry Cardinale?

Damien Comolli potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato del Milan, posizione attualmente ricoperta da Giorgio Furlani che resterebbe nel club di via Aldo Rossi con un altro ruolo stando alle indiscrezioni di queste ultime ore. Un nome non nuovo in chiave rossonera, ma che torna d'attualità.

Chi è Damien Comolli, nome forte per il nuovo Milan di Gerry Cardinale

Damien Comolli è uomo di calcio a 360°: ha iniziato allenando le giovanili del Monaco, è stato poi osservatore nell'Arsenal (tra il 1996 e il 2004) negli anni d'oro dei Gunner, 3 volti campioni in Premier League (con colpi tipo Kolo Touré, Eboué, Clichy) Successivamente ha iniziato la carriera da direttore sportivo, Saint-Etienne, Tottenham (dove prese Luka Modric nel 2008, ma anche Bentley, Assou-Ekotto e Berbatov) e poi di nuovo Saint-Etienne. Quindi il salto al Liverpool (fino al 2012, acquistando gente del calibro di Jordan Henderson e Luis Suarez). Dopo un'esperienza in Turchia, nel 2020 entrò nella galassia RedBird come presidente del Tolosa 'modello Moneyball' con la soddisfazione della promozione in Ligue 1 e l'anno successivo della vittoria in Coppa di Francia.

Damien Comolli, il Milan e il modello Tolosa 'moneyball'

Il Tolosa in questi anni ha lavora a braccetto con Zelus Analytics, società di dati sportivi fondata da Luke Bornn – ex capo dell’analisi di Roma – in cui RedBird possiede una quota del 50% e con un team di data scientist e ingegneri, la maggior parte sparsi per gli Stati Uniti. Il club francese ha un database che copre fino a 70 campionati in tutto il mondo. Zelus compie un'analisi capillare sui giocatori, analizzando l'azione fatta dal calciatore di turno, sia quando ha la palla e sia quando non la ha, in tutte le situazioni e in varie partite. "La nostra missione è affrontare queste sfide costruendo la piattaforma di intelligence sportiva leader nel mondo" è il loro motto.

