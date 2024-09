Chi è Kosta Runjaic, lo stratega dell'Udinese in vetta (con i gol di super Thauvin) che si ispira a Kennedy

«Nel 1958 Kennedy disse che l'uomo sarebbe sbarcato sulla Luna e nessuno ci credeva. Io vedo la mia carriera un po' così, vendevo assicurazioni una volta e sono arrivato in serie A, anche se nessuno mi credeva. Sono più importanti i fatti che le parole, non sono qui per vendere qualcosa, ho 53 anni». Così si presentò Kosta Runjaic alla prima conferenza da allenatore dell'Udinese.

L'uomo che ha portato le Zebrette, magari non sulla Luna, ma.. quasi: in vetta al campionato di serie A (10 punti con 3 vittorie, l'ultima in rimonta per 3 a 2 sul campo del Parma con doppietta di Florian Thauvin). D'accordo, siamo solo alla quarta giornata, però per chi ama la squadra friulana è un bel vedere trovarsi là in alto con tutte le inseguitrici dietro dal Napoli di Antonio Conte, l'Inter e la Juventus, il Milan, la Roma e via dicendo.

Nato a Vienna (ma di nazionalità tedesca) nel 1971 Kosta Runjaić, era stato chiamato alla guida delll'Udinese per la panchina di questa stagione, dopo che nello scorso campionato i bianconeri si erano salvati solo all'ultima giornata (grazie a mister Fabio Cannavaro, arrivato nel finale di campionato). La sua carriera da calciatore era finita presto per un grave infortunio. Da allenatore aveva iniziato nella giovanili del Kaiserslautern, poi il Darmstad (quarta divisione tedesca) con salvezza prima e promozione poi. Dopo altre esperienze in Germania (dal Duisburg al Kaiserslautern, passando per il Monaco 1860), arriva in Polonia. Prima al Pogon Stettino e poi le vittorie alla guida del Legia Varsavia (Coppa e Supercoppa nazionale, oltre ad aver raggiunto la fase finale della Conference League nel 2023/2024). E ora eccolo sulla panchina dell'Udinese, partita a razzo in questo inizio di stagione.

La sua ricetta vincente? Kosta Runjaić l'ha spiegata dopo la vittoria delle zebrette a Parma: "La chiave della mia idea di gioco è lo spirito di squadra, la connessione tra difesa e attacco, l'energia, l'intensità. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene ma neanche così male: mancava quell'energia che poi abbiamo messo in campo nella seconda parte, cambiando la partita". E ancora: "La fonte principale di orgoglio è la velocità con cui abbiamo creato un legame all'interno della squadra, nel club, ma anche con i tifosi"

I supporter bianconeri sognano. Ma il mister tiene tutti con i piedi per terra. "Il primo posto? Siamo felici, ma non vuol dire nulla. In questo momento è importante accumulare più punti possibili".

Udinese vola con i gol di bomber Thauvin. "Immaginavo così il mio inizio di stagione"

"È incredibile, abbiamo fatto un grande lavoro, grande reazione della squadra nel secondo tempo. Sono molto felice della vittoria e ringrazio tutta la squadra", le parole del 31enne attaccante francese Florian Thauvin, dopo il 3-2 dell'Udinese in casa del Parma. L'ex Marsiglia è stato l'MVp al 'Tardini', con una doppietta. "Mi immaginavo così il mio inizio di stagione, ho lavorato ogni giorno per tornare al mio livello. Ora ci sono e voglio continuare così", ha spiegato.