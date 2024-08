Cincinnati Open 2024, Sinner Tiafoe: orario, dove vederla e precedenti tra i due tennisti

Jannik Sinner è in finale al Cincinnati Open 2024 e sarà quindi il primo italiano a competere per il Masters 1000 dell'Ohio. Dopo aver battuto il tedesco Alexander Zverev (7-6(9) 5-7 7-6(4)), il tennista altoatesino al mondo affronterà lo statunitense Frances Tiafoe. Il 26enne è attualmente 20esimo nella classifica Atp e in semifinale ha battuto il danese Holger Rune (4-6 6-1 7-6(4)). “Lui – ha detto l'atleta americano dopo il match parlando di Sinner – è sempre il favorito in ogni match che gioca, essendo il numero 1 del mondo. Devi toglierti il cappello di fronte a uno come lui”.

A prescindere dal risultato Sinner è comunque certo di restare numero uno al mondo anche dopo gli US Open.

Sinner e Tiafoe si sono affrontati già quattro volte. L'italiano è in vantaggio per tre vittorie a una. la prima volta si sono incontrati nel 2019 ai quarti di finale di Anversa. La finale dei Cincinnati Open 2024 è in programma sul campo centrale nella notte tra il 19 e il 20 agosto e non dovrebbe iniziare prima della mezzanotte italiana. Potete vederla in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW TV.