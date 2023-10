Corona: "La Polizia è venuta a prendermi. Scommettono anche Tonali e Zaniolo"

Un "blitz" inaspettato. A casa di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che poche ore fa aveva annunciato che avrebbe rivelato altri nomi, dopo quello di Niccolò Fagioni, di calciatori coinvolti nelle scommesse.

Pochi minuti prima delle 16, ora annunciata per l'annuncio, però, lo stesso Fabrizio Corona si è mostrato in una story su Instagram seduto sul sedile di un'auto, diretto "in Questura, dove sarò sentito come persona informata sui fatti". Sembrava tutto perduto, ma il sito Dillinger News ha dato voce all'ex re dei paparazzi, attualmente impossibilitato a parlare. E pubblica un'intervista nella quale "Corona rivela quanto ha scoperto nella sua inchiesta sul marcio nel mondo del calcio italiano... non ci sarebbe solo lo juventino Nicolò Fagioli a scommettere sulle partite: 'Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo' spara. Sono questi i calciatori che sarebbero coinvolti in quella che si annuncia come nuova Calciopoli: 'Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima'.

Ed è lo stesso Corona a svelare questo nuovo passo nella sua inchiesta sulle scommesse nel mondo del calcio. 'Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano'. E continua: 'Come ho detto', spiega ancora Corona, 'Queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo. L’11 ottobre 2023, avevo anticipato durante la diretta del canale twich di tvplay. it, che avrei rivelato i nomi di altri calciatori che, come Fagioli, sono affetti da ludopatia. Un male, che posso assicurarvi, colpisce molti più atleti di quanto si sia detto fino ad oggi”.

'Alle 18. 00”, conclude Corona, 'Rilascerò le prove e i documenti con audio e nomi, che andranno a certificare la correttezza di quanto affermato. Ma nelle prossime settimane ne vedremo davvero delle belle'.

Sandro Tonali attualmente gioca nel Newcastle in Premiere League mentre Zaniolo è all’Aston Villa sempre in Inghilterra.