Coronavirus, Djokovic contrario a vaccini: "Non escludo di fermarmi"

Novak Djokovic non esclude di rinunciare alla ripresa dell'attività agonistica se come condizione ci sarà una vaccinazione dal coronavirus. "Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare", ha spiegato il tennista serbo numero uno del mondo in una conversazione chat su Facebook con atleti suoi connazionali, di cui ha dato notizia il Guardian.

"Non cambio idea"

Djokovic ha spiegato che se il vaccino diventasse obbligatorio sarebbe costretto a prendere una decisione. "Ho una mia idea sulla questione e non so se a un certo punto quell'idea cambierà". Secondo gli esperti l'arrivo di un vaccino per il Covid-10 potrebbe richiedere ancora un anno.